صحيفة: إيران وافقت على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم

خبرني - أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أميركيين بأن إيران وافقت، ضمن الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، في حين أرجئ حسم تفاصيل وآلية التخلي عن هذا المخزون إلى جولات محادثات مقبلة.

وأضافت الصحيفة أن الاتفاق المقترح يتضمن أيضا الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، مشيرة إلى أن طهران لن تتمكن من الوصول إلى الجزء الأكبر من هذه الأصول إلا في إطار التوصل إلى اتفاق نووي.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ودولا إقليمية ودولية تقترب من إنجاز اتفاق يتعلق بالجمهورية الإيرانية ومذكرة تفاهم "مرتبطة بالسلام"، مشيرا إلى أن فتح مضيق هرمز سيكون من بين عناصر الاتفاق.

وأوضح ترامب، في منشور له مساء السبت، أنه أجرى من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض اتصالا وصفه بأنه "جيد جدا" مع قادة عرب ومسلمين بشأن المفاوضات.

وأضاف أن الاتصال تناول "الجمهورية الإيرانية، وكل ما يتعلق بمذكرة تفاهم مرتبطة بالسلام"، مبينا أن اتفاقا "جرى التفاوض على جزء كبير منه"، لكنه لا يزال خاضعا للصياغة النهائية بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران والدول الأخرى.

وأشار ترامب إلى أنه أجرى، بشكل منفصل، اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن الاتصال "سار بشكل جيد جدا".

وقال ترامب إن الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاق تجري مناقشتها حاليا، على أن يتم الإعلان عنها قريبا، مضيفا أن من بين عناصر الاتفاق "فتح مضيق هرمز".