باحثون: أسلوب الحياة الصحي يقلل خطر الإصابة بالسكري حتى مع العوامل الوراثية

خبرني - أظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعة ماساتشوستس في أمهرست أن نصف حالات داء السكري من النوع الثاني يمكن الوقاية منها من خلال تغيير أسلوب الحياة واتباع نمط صحي.

حلل الباحثون بيانات أكثر من 332 ألف شخص مقيم في المملكة المتحدة تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاما، تمت متابعتهم لمدة 14 عاما تقريبا، وقيم العلماء الاستعداد الوراثي للإصابة بالسكري باستخدام 783 متغيرا جينيا، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل نمط الحياة، بما في ذلك مؤشر كتلة الجسم، والنشاط البدني، والنظام الغذائي، والتدخين.

أظهرت النتائج أنه وحتى مع ارتفاع المخاطر الوراثية للإصابة بالسكري، فإن اتباع عادات صحية يقلل بشكل كبير من احتمالية الإصابة بالمرض، إذ كان الأشخاص الذين يتبعون أنماط حياة غير صحية أكثر عرضة للإصابة بالسكري بسبع مرات تقريبا من أولئك الذين يتبعون عادات صحية، في حين كان تأثير العوامل الوراثية أضعف بكثير.

وأشار العلماء إلى أن الوزن الزائد يعتبر أهم عامل خطر للإصابة بالسكري من النوع الثاني، يليه التدخين وقلة النشاط البدني، ووفقا لحساباتهم فإن أكثر من 55% من حالات داء السكري الجديدة يمكن تفاديها لو حسّن الناس أنماط حياتهم.

وشدد الباحثون على أن حتى التغييرات الصغيرة في نمط الحياة يمكن أن تُحدث فرقا كبيرا في تقليل خطر الإصابة بالمرض، وتأخير تطور المضاعفات الخطيرة المرتبطة به.