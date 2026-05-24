اكتشاف مادة تحمي الخلايا من التلف في مشروب شائع

خبرني - اكتشف علماء جامعة فروتسواف البولندية للعلوم البيئية أن مضاد الأكسدة EGCG الموجود في الماتشا يقلل من الالتهابات في الجسم ويحمي الخلايا من التلف التأكسدي.

وتشير مجلة Nutrients، إلى أن الماتشا يختلف عن الشاي الأخضر العادي في طرق زراعته ومعالجته، حيث قبل الحصاد بعدة أسابيع، تظلل شجيرات الشاي للحد من تعرضها لأشعة الشمس. ونتيجة لذلك، يبدأ النبات بتجميع المزيد من المواد النشطة بيولوجيا، بما في ذلك الكلوروفيل، وحمض الثيانين الأميني، والكافيين، ومضادات الأكسدة. وبعد الحصاد، تطحن الأوراق إلى مسحوق.

ويشير الباحثون إلى أن الكاتيكينات والبوليفينولات - مواد ذات خصائص مضادة للأكسدة - تحظى باهتمام خاص. ووفقا للدراسات التي تم تحليلها، يمكن أن تساعد هذه المواد في تقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي، وهما عمليتان مرتبطتان بشيخوخة الخلايا وتطور الأمراض المزمنة.

وقد أولى الباحثون اهتماما خاصا لمركب epigallocatechin-3-gallate (EGCG)، أحد مضادات الأكسدة الرئيسية في الشاي الأخضر، حيث أظهرت دراسات سابقة أن هذه المادة، بالإضافة إلى حماية الخلايا من التلف التأكسدي، تؤثر على عملية الأيض، وحساسية الأنسجة للأنسولين، وصحة القلب والأوعية الدموية.

وتشير بعض الدراسات أيضا إلى الفوائد المحتملة لهذا المشروب لوظائف الدماغ، والجهاز العصبي، والبكتيريا المعوية.

ويعزو العلماء هذا التأثير، جزئيا، إلى الثيانين، وهو حمض أميني يؤثر على نشاط الجهاز العصبي. ويعتقدون أنه يعزز الاسترخاء دون التسبب في نعاس شديد، ويحسّن التركيز. وعند دمجه مع الكافيين، ينتج تأثيرا منبها ولكن أخف مقارنة بالقهوة.

ويؤكد الباحثون، أن العديد من البيانات المتعلقة بفوائد الماتشا لا تزال بحاجة إلى مزيد من التأكيد من خلال تجارب سريرية واسعة النطاق. ومع ذلك، تظهر المراجعة أن هذا المشروب قد يكون مكونا غذائيا واعدا للوقاية من الاضطرابات الأيضية والالتهابية.