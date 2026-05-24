بكره يتشهر ويطلقها.. زوج مي عز الدين يفاجئ متابعة هاجمته

خبرني - قررت الفنانة المصرية مي عز الدين إنهاء فترة الغياب الإعلامي التي عاشتها خلال الأشهر الماضية، من خلال ظهور تلفزيوني مرتقب مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة".

وأعلنت إحدى القنوات المصرية عن استضافة بطلة مسلسل "قلبي ومفتاحه" في حلقة قريبة، إلا أن منشور الإعلان أثار جدلاً واسعاً بعد تداول تعليق لإحدى المتابعات، هاجمت فيه زوج الفنانة، أحمد تيمور، الذي ارتبط بها قبل نحو 6 أشهر.

وكتبت صاحبة التعليق: "من فضلكم من غير زوجها.. بكره بيتشهر وبينغر وبيمثل وبيطلقها.. مش عاوزين نشوفه"، ما فتح باب التفاعل بين مؤيد ومعارض لما جاء فيه.

بدوره، فاجأ أحمد تيمور المتابعين برد مباشر على التعليق، أكد خلاله أن الحساب الذي نشر الإساءة مزيف، لكنه حرص على الرد قائلاً: "متقلقيش يا سها أكيد مش هطلع معاها.. هي طالعة تتكلم من قلبها قدام الناس اللي بتحبها".

وعقب رد تيمور، شهدت التعليقات موجة من الاعتذارات والدفاع عنه، بعدما اعتبر عدد من المتابعين أن الهجوم عليه جاء دون مبرر.