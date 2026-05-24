هل ينجح الذكاء الاصطناعي في هزيمة السرطان؟.. سباق دوائي يغير مستقبل الطب

خبرني - في عالم يتسارع فيه تطور الذكاء الاصطناعي بوتيرة غير مسبوقة، لم تعد المنافسة مقتصرة على شركات التكنولوجيا أو محركات البحث، بل امتدت إلى أحد أكثر القطاعات حساسية وتعقيداً في التاريخ البشري: صناعة الأدوية.

اليوم، تراهن أكبر شركات الدواء في العالم مثل Eli Lilly وSanofi وNovo Nordisk، إلى جانب شركات ناشئة متخصصة في التكنولوجيا الحيوية، على الذكاء الاصطناعي كأداة قد تعيد تشكيل مستقبل علاج أمراض قاتلة مثل السرطان والزهايمر.

هذه الشركات ضخت بالفعل أكثر من 30 مليار دولار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، في محاولة لتسريع تطوير الأدوية وتقليل الزمن والتكلفة الهائلة التي تميز هذا القطاع.

عامل الوقت

فإنتاج دواء واحد جديد قد يستغرق عادة ما يصل إلى 10 سنوات، بتكلفة تتجاوز مليار دولار، فيما تفشل نحو 90% من التجارب الدوائية قبل وصولها إلى السوق.

لكن الرهان الجديد يقوم على فكرة مختلفة جذرياً: استخدام الخوارزميات لتحليل البروتينات والجينات ومحاكاة التفاعلات الحيوية، ومن ثم اقتراح تركيبات دوائية واعدة خلال أشهر بدل سنوات.

بعض الشركات في هذا المجال أعلنت أنها تمكنت من تقليص مراحل تطوير معينة من خمس سنوات إلى أقل من عام، ما يعكس تحولاً جذرياً في طريقة اكتشاف الأدوية.

الكثير من العقبات

ومع ذلك، فإن الطريق لا يزال مليئاً بالعقبات. فعلى الرغم من التقدم الكبير، لم يتم حتى الآن اعتماد أي دواء تم تطويره بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي بشكل نهائي من الجهات التنظيمية العالمية.

كما أن نسبة الفشل في التجارب السريرية لا تزال مرتفعة، وهو ما يعكس فجوة بين القدرة الحسابية للذكاء الاصطناعي وفهمه المحدود لتعقيدات الجسم البشري.

فالذكاء الاصطناعي قادر على تحليل كميات هائلة من البيانات، لكنه لا يزال يواجه تحدياً أساسياً: فهم السلوك البيولوجي المعقد والمتغير للإنسان.

ورغم ذلك، فإن السباق مستمر وبقوة، لأن النجاح في إنتاج أول دواء “مصمم بالكامل بالذكاء الاصطناعي” لن يكون مجرد إنجاز علمي، بل سوقاً محتملة تقدر بمليارات الدولارات وقد تعيد رسم خريطة صناعة الدواء عالمياً.

بين التفاؤل العلمي والتحفظ الطبي، يبقى السؤال مفتوحاً: هل نحن فعلاً على أعتاب عصر جديد تُكتب فيه وصفات العلاج بواسطة الخوارزميات بدل الأطباء؟ أم أن حدود البيولوجيا البشرية ستظل أكبر من قدرة الآلة على الفهم؟.