تفاصيل حادثة إطلاق النار قرب البيت الأبيض

خبرني - أفادت تقارير إعلامية أمريكية بسماع دوي إطلاق نار قرب البيت الأبيض دفع أجهزة الأمن لفرض حالة إغلاق أمني.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي إن فرقه تتواجد في الموقع وتقدم الدعم لجهاز الخدمة السرية في استجابته لحادث إطلاق النار عند ‌تقاطع شارع 17 وشارع بنسلفانيا شمال غرب، بالقرب من البيت الأبيض.

ونقلت شبكة فوكس نيوز عن مصدر قوله إن مسلحا أشهر مسدسا وأطلق 3 رصاصات على الأقل باتجاه البيت الأبيض عند السادسة مساء بتوقيت واشنطن، وأوضح أن عناصر الخدمة السرية ردوا فورا على مصدر النيران وأطلقوا النار على المسلح وتمكنوا من إسقاطه.

وتحدثت مراسلة "بي بي إس نيوز" عن تسجيل إصابتين عقب الحادث إحداهما للمشتبه به.

وقالت شبكة"إيه بي سي" إن جهاز الخدمة السرية أخلى الساحة الشمالية للبيت الأبيض عقب سماع دوي إطلاق النار.

ونشر الصحفي الأمريكي آرون نافارو مشاهد قال إنها توثق اللحظات الأولى عقب الحادث.

وقال نافارو إن عشرات الطلقات سمعت قرب محيط البيت الأبيض، مضيفا أن الصحفيين اضطروا للانتقال سريعا من مواقع البث الخارجي إلى غرفة الإحاطة داخل المجمع.

بدورها، نشرت الصحفية الأمريكية سيلينا وانغ مشاهد توثق لحظة سماع دوي إطلاق النار.

وقالت وانغ إنها كانت تسجل مقطع فيديو من الحديقة الشمالية للبيت الأبيض عندما سمعت عشرات الطلقات، مضيفة أن الصحفيين طلب منهم الركض سريعا نحو غرفة الإحاطة الصحفية داخل المجمع. وأظهرت المشاهد انبطاح الصحفية وباقي الموجودين أرضا وسط حالة من الخوف والارتباك.