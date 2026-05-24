الاحد: 24 أيار 2026
وفاة أول حاجّة مصرية خلال موسم الحج الحالي في مكة المكرمة
الحاجة نعيمة مصطفى حرفوش

خبرني -  أعلنت البعثة المصرية للحج عن تسجيل أول حالة وفاة بين صفوف الحجاج المصريين في بيت الله الحرام خلال موسم الحج الحالي، لسيدة مصرية من محافظة كفر الشيخ.

وأوضحت البعثة أن أول حالة وفاة بين البعثة المصرية للحاجة نعيمة مصطفى حرفشؤوش، وذلك أثناء تواجدها في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الفريضة.

وأوضحت البعثة المصرية أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والطبية اللازمة، ودفن جثمانها في مكة المكرمة وفق الأنظمة والإجراءات المتبعة في المملكة العربية السعودية.

ويشارك هذا العام نحو 76 ألف حاج مصري في موسم الحج، موزعين على بعثات القرعة والتضامن والسياحة.


وتعد حالات الوفيات أمرا شائعا نسبيا خلال مواسم الحج بسبب كبر سن الكثير من الحجاج والجهد البدني الكبير الذي يتطلبه أداء المناسك في ظروف جوية حارة.

وتتابع البعثة المصرية للحج أوضاع جميع الحجاج المصريين بشكل مستمر، وتقدم الدعم الطبي واللوجستي اللازم لهم طوال فترة الموسم، بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة.

