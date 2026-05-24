نقابة الفنانين الأردنيين : المتهم بقضية المخدرات ليس عضواً لدينا

خبرني - أصدرت نقابة الفنانين الأردنيين بيانا أوضحت فيه أنها تابعت ما جرى تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن التحقيق مع أحد الأشخاص في قضية تتعلق بمواد مخدرة، وما رافق ذلك من إطلاق صفة "فنان أردني" عليه في عدد من المنشورات.

وأكدت النقابة في بيانها رفضها المتكرر لاستخدام لقب "فنان" بحق أشخاص غير منتسبين إليها أو لا يحملون عضويتها الرسمية، مشددة على أنها سبق وأن حذرت من هذه الممارسات، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يروج لهذه الصفة بشكل مخالف للأنظمة والتعليمات.

وأضافت أنه وبعد الاستفسار والتحري الأولي تبين أن الشخص المعني لا يحمل أي صفة تنظيمية أو مهنية ضمن نقابة الفنانين الأردنيين، وليس عضواً فيها.

وشددت النقابة على رفضها لأي سلوكيات تتعارض مع رسالة الفن وقيمه الأخلاقية والإنسانية، مؤكدة أن الفنان الحقيقي يحمل رسالة ثقافية ووطنية ويفترض أن يكون قدوة إيجابية في المجتمع.

وفي المقابل، عبرت النقابة عن احترامها للممارسين لمهنة الغناء والعزف من غير الأعضاء ممن يتمتعون بحسن السيرة والسمعة الطيبة، مشيرة إلى استمرار جهودها لاستقطاب الكفاءات الفنية وضمها إلى عضويتها وفق الأصول المعتمدة.