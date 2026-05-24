إيران : وافقنا على فتح مضيق هرمز ووقف القتال على جميع الجبهات

خبرني - نقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن طهران وافقت على مذكرة تفاهم من شأنها وقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، في إطار اتفاق وصفوه بأنه يهدف إلى إنهاء التصعيد على مختلف الجبهات.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الاتفاق يركز على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وإعادة فتحه، إضافة إلى رفع ما وصف بالحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.

وأضاف المسؤولون أن المذكرة تنص على عدم فرض أي رسوم على عبور السفن في المضيق، بما يضمن انسيابية حركة الملاحة الدولية.

وأشاروا إلى أن الاتفاق يتضمن أيضاً تأجيل ملف البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة من المفاوضات، دون الخوض في تفاصيل إضافية.