سلامي للنشامى: أنتم أول من يمثل الأردن في كأس العالم وهذا شرف تاريخي

خبرني - قال المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم جمال سلامي، إن لاعبي "النشامى" يدخلون مرحلة تاريخية مع بدء أول تحضير رسمي لنهائيات كأس العالم، بعد إنجاز التأهل للمرة الأولى في تاريخ الكرة الأردنية.

وأضاف سلامي، في حديثه للاعبين قبل انطلاق المعسكر في عمان، أن المنتخب كان يحلم بهذه اللحظة منذ قرابة عامين، مؤكدا أن ما يبدأه "النشامى" اليوم هو تحضير للنهائيات وليس للتصفيات، بعد أن انتهت مرحلة التأهل بنجاح.

وخاطب سلامي اللاعبين قائلا إنهم يجب أن يكونوا سعداء وفخورين، كونهم أول لاعبين وأول جهاز فني يمثلون كرة القدم الأردنية في كأس العالم، معتبرا أن ذلك "شرف وفخر كبير" لهم.

وأشار إلى أن الوصول إلى هذه المرحلة جاء بعد فترة طويلة من العمل والجهد والتضحيات، شهدت إصابات بين اللاعبين وظروفا مختلفة، قبل أن يتحقق الهدف في النهاية.