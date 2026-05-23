3 حجاج اردنيين يتتلقون العلاج في مستشفيات مكة

خبرني - قال رئيس البعثة الطبية الأردنية ماجد عبد القادر، إن 3 حالات من الحجاج الأردنيين تتلقى العلاج حالياً داخل المستشفيات في مكة المكرمة، مؤكداً أن أوضاعهم الصحية العامة مستقرة.

وأوضح عبد القادر ، السبت، أن الحالات المنومة تتوزع بين حالة التهاب رئوي، وحالة بواسير، إضافة إلى حالة التهاب في البنكرياس، مشيرا إلى أن الكوادر الطبية تتابع أوضاعهم الصحية بشكل مستمر، بحسب المملكة.

وأضاف أن عيادات البعثة الطبية الأردنية في مواقعها الأربعة استقبلت 2100 حالة حتى نهاية دوام الجمعة، معظمها حالات بسيطة شملت آلاماً عضلية وآلام مفاصل، إلى جانب احتقانات في الجهاز التنفسي العلوي وحالات مغص كلوي.

وتضم البعثة الطبية 44 طبيبا وصيدلانيا وممرضا من مختلف الاختصاصات، من بينها الدماغ والأعصاب، والطوارئ والإسعاف، والغدد الصماء، وأمراض القلب، وطب الأسرة، والطب العام، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة للحجاج.