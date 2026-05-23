بلدية إربد تستكمل تعبيد طرق في المغّير

خبرني - أعلنت بلدية إربد الكبرى استكمال أعمال إعادة الأوضاع وتعبيد عدد من الطرق في منطقة المغير من قبل مقاول مشروع الصرف الصحي، في إطار الاتفاقية الموقعة مع سلطة المياه بهذا الخصوص.

وقالت البلدية في بيان السبت، إن البلدية ستقوم باستكمال أعمال التعبيد بالخلطة الإسفلتية الساخنة في الطرق بعد انتهاء المقاول من تنفيذ أعمال إعادة الإنشاء وفرد الطبقات الأساسية في مواقع العمل، بما يضمن إعادة تأهيل الطرق وفق المواصفات الفنية المعتمدة.

وأكد رئيس لجنة البلدية عماد العزام، أن الاتفاقية المبرمة مع الشركة المنفذة جاءت بهدف تنفيذ أعمال تعبيد لشوارع شهدت أعمال الحفر.