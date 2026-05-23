ديب سيك تخفض سعر نموذجها في4 -برو بنسبة 75% بشكل دائم

خبرني - أعلنت شركة ديب سيك الصينية الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، في بيان يوم السبت، تخفيضاً دائماً بنسبة 75% على سعر نموذجها الرائد للذكاء الاصطناعي "في4-برو".

ولم توضح الشركة ما إذا كان هذا التخفيض الحاد في الأسعار مرتبطا بزيادة توفر رقائق هواوي "أسند 950"، التي استخدمتها لتعزيز أداء نموذج "في4".

وذكر البيان أن الشركة خفضت تكاليف واجهة برمجة التطبيقات لنموذج في4-برو لتتراوح بين 0.025 و6 يوان لكل مليون وحدة نحو 0.0035 إلى 0.83 دولار، حسب نوع الاستخدام، بعد أن كانت بين 0.1 و24 يوان.

وقد استفادت مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي التي تنتجها "هواوي" من القيود الأمريكية على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين، بينما حدت قيود أخرى على معدات تصنيع الرقائق من قدرة الشركة على زيادة إنتاج رقائق أسند.

وكانت "ديب سيك" قد أوضحت عند إطلاق نموذج في4 الشهر الماضي أن سعر إصدار برو قد يكون أعلى حتى 12 مرة من إصدار "فلاش" الأقل قوة، بسبب قيود القدرة الحاسوبية المتقدمة، ما كان يحد من توفره.