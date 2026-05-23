مظللة بعلم أمريكي.. ترمب ينشر خريطة لافتة لإيران

خبرني - نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم السبت، خريطة لإيران مظللة بالعلم الأمريكي، مرفقة بعبارة استفهامية: "الولايات المتحدة الشرق أوسطية؟".

ولم يتضح مقصود الرئيس الأمريكي من تلك الخريطة، وهل تحمل تهديدا جديدا لإيران، وإن كان اللافت أن نشرها جاء بالتزامن مع حديث إيراني عن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الوسيط الباكستاني في انتظار الرد الأمريكي عليها.

كما تأتي بالتوازي مع تصريحات أخرى لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ⁠⁠اليوم السبت، كشف فيها عن إحراز ⁠⁠"بعض التقدم في المحادثات مع إيران"،

وقال روبيو في تصريحات له من الهند إن هناك احتمالا بأن يكون لدى أمريكا ما تعلنه بشأن إيران خلال الأيام المقبلة.

ومن جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، السبت، إن طهران تلمس "ميلا إلى التقارب" مع الولايات المتحدة، وذلك بعد زيارة إلى طهران أجراها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الذي تؤدي بلاده وساطة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.