في مباراة الـ 200 مليون جنيه .. هدف قاتل يعيد هال سيتي إلى البريميرليغ - فيديو

الكرواتي إيفور باندور حارس هال سيتي يعانق الكأس بعد حسم بطاقة التأهل إلى البريميرليغ على حساب ميدلسبره

فاز هال سيتي على ميدلسبره بنتيجة (1-0) في النهائي رقم 40 لمرحلة الأدوار الإقصائية (Play-offs) المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل أولي ماكبيرني الهدف الوحيد في الدقيقة 95 من المباراة التي أُقيمت على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن.

وجاء الهدف بكرة عرضية من الجهة اليسرى للياباني يو هيراكاوا، أخطأ سول برايان حارس ميدلسبره في الإمساك بها، ليكملها ماكبيرني في المرمى الخالي.

وبذلك يلحق هال سيتي بفريقي كوفنتري سيتي وإبسويتش تاون اللذين تأهلا مباشرة باحتلالهما المركزين الأول والثاني في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "شامبيونشيب" (Championship) بعد مرور 46 جولة.

وكان هال سيتي أنهى مشواره في الموسم العادي محتلا المركز السادس برصيد 73 نقطة، لينتزع آخر بطاقات الأدوار الإقصائية في اللحظات الأخيرة من الموسم.

أما ميدلسبره فقد حل خامسا في جدول الترتيب برصيد 80 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن ساوثهامبتون رابع الترتيب.

 

وفي قبل نهائي "بلاي أوف" تعادل هال سيتي على ملعبه أمام ميلوال بدون أهداف، قبل أن يفوز إيابا خارج أرضه بهدفين دون رد في 11 مايو/أيار.

في المقابل، تعادل ميدلسبره بدون أهداف على ملعبه أمام ساوثهامبتون، وخسر إيابا خارج أرضه بنتيجة (0-1).

لكن ميدلسبره تأهل للمباراة النهائية بقرار إداري بعد إقصاء ساوثهامبتون وخصم أربع نقاط من رصيده بسبب اعتراف النادي الأخير بالتجسس على حصة تدريبية قبل مباراة الفريقين الثانية في الأدوار الإقصائية.

وعاد هال سيتي لأجواء الدوري الإنجليزي بعد غياب دام 10 سنوات، ليستفيد أيضا من الجائزة المالية الضخمة بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (نحو 255 مليون دولار).

كما حقق الفريق المُلقَّب بـ "النمور" العلامة الكاملة بالفوز في نهائي الأدوار الإقصائية والتأهل للدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة من أصل ثلاث محاولات، وذلك بعد مباراة ماراثونية امتدت 103 دقائق على أرضية ويمبلي.

