بسبب فيروس هانتا .. ابن حتوتة يخضع للحجر الصحي في تركيا

خبرني - كشف صانع المحتوى الأردني قاسم الحتو، المعروف باسم "ابن حتوتة"، أنه يخضع حالياً للحجر الصحي في تركيا، بعد أن كان في رحلة على متن السفينة السياحية MV Hondius، التي اكتُشف انتشار فيروس هانتا بين ركابها، ما أدى إلى وفاة وإصابة عدد منهم.

وقال ابن حتوتة إنه يخضع حالياً للحجر الصحي في تركيا لمدة 42 يوماً، لأن فترة حضانة الفيروس قد تصل إلى 8 أسابيع.

وكان ابن حتوتة من بين الأشخاص الموجودين على متن السفينة السياحية MV Hondius، في رحلة سياحية استمرت 35 يوماً في المحيط الأطلسي لزيارة عدد من الجزر، قبل أن يتبين انتشار الفيروس القاتل بين عدد من الركاب.

وبيّن أنه تم إجلاء ركاب السفينة من قبل دولهم، بعد رفض جزر الكناري الإسبانية استقبالهم، وأنه تم إجلاؤه مع عدد من الرعايا الأتراك، كونه يحمل جواز سفر تركياً.

وأضاف ابن حتوتة أنه ربما لن يعرض ما صوره على متن السفينة من أحداث، بعد تواصل معه عدة شركات إنتاج ، وابدت رغبتها في إنتاج فيلم وثائقي حول ما حدث.