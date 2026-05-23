*
السبت: 23 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

بسبب فيروس هانتا .. ابن حتوتة يخضع للحجر الصحي في تركيا

  • 23 أيار 2026
  • 21:23
بسبب فيروس هانتا ابن حتوتة يخضع للحجر الصحي في تركيا

خبرني - كشف صانع المحتوى الأردني قاسم الحتو، المعروف باسم "ابن حتوتة"، أنه يخضع حالياً للحجر الصحي في تركيا، بعد أن كان في رحلة على متن السفينة السياحية MV Hondius، التي اكتُشف انتشار فيروس هانتا بين ركابها، ما أدى إلى وفاة وإصابة عدد منهم.

وقال ابن حتوتة إنه يخضع حالياً للحجر الصحي في تركيا لمدة 42 يوماً، لأن فترة حضانة الفيروس قد تصل إلى 8 أسابيع.

وكان ابن حتوتة من بين الأشخاص الموجودين على متن السفينة السياحية MV Hondius، في رحلة سياحية استمرت 35 يوماً في المحيط الأطلسي لزيارة عدد من الجزر، قبل أن يتبين انتشار الفيروس القاتل بين عدد من الركاب.

وبيّن أنه تم إجلاء ركاب السفينة من قبل دولهم، بعد رفض جزر الكناري الإسبانية استقبالهم، وأنه تم إجلاؤه مع عدد من الرعايا الأتراك، كونه يحمل جواز سفر تركياً.

وأضاف ابن حتوتة أنه ربما لن يعرض ما صوره على متن السفينة من أحداث، بعد تواصل معه عدة شركات إنتاج ، وابدت رغبتها في إنتاج فيلم وثائقي حول ما حدث.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الغذاء والدواء تعد خطة شاملة للرقابة خلال عيد الأضحى
الغذاء والدواء تعد خطة شاملة للرقابة خلال عيد الأضحى
  • 2026-05-23 20:12
خارجية الأردن ردت على مطالب طهران بتعويضات:” لا جذر قانوني ولا أساس”
خارجية الأردن ردت على مطالب طهران بتعويضات:” لا جذر قانوني ولا أساس”
  • 2026-05-23 19:45
3 دنانير تذكرة دخول شاطئ عمّان السياحي
3 دنانير تذكرة دخول شاطئ عمّان السياحي
  • 2026-05-23 18:31
الأمن العام يوضّح حادثة الاعتداء على أب وأبنائه في محافظة إربد أمس، خلاف لحظي والقضية أُحيلت للقضاء
الأمن العام يوضّح حادثة الاعتداء على أب وأبنائه في محافظة إربد أمس، خلاف لحظي...
  • 2026-05-23 18:05
الخلايلة: استكمال تجهيز مخيمات عرفات وبدء تفويج الحجاج مساء الاثنين بعد غروب الشمس
الخلايلة: استكمال تجهيز مخيمات عرفات وبدء تفويج الحجاج مساء الاثنين بعد غروب ...
  • 2026-05-23 18:03
صدور النظام المعدل لنظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة لسنة 2026
صدور النظام المعدل لنظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة لسنة 2026
  • 2026-05-23 17:44