جيش الاحتلال يعلن مقتل الجندي (هامبرجر)

خبرني - أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين، أحدهما بجروح خطيرة، جراء انفجار طائرة مسيّرة مفخخة استهدفت موقعا عسكريا أسرائيليا شمال فلسطين المحتلة قرب الحدود اللبنانية.

وذكر جيش الاحتلال أن القتيل هو الجندي “نوعام هامبرجر”، مشيرا إلى أن الهجوم وقع أمس الجمعة داخل موقع برانيت العسكري.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإن الطائرة المسيّرة أُطلقت من الأراضي اللبنانية، واستهدفت عند الساعة 14:20 نقطة كانت تتمركز فيها قوات إسرائيلية قرب الحدود.

وأوضحت الإذاعة أن الهجوم أدى إلى مقتل الرقيب الإسرائيلي، إضافة إلى إصابة جندي بجروح خطيرة وعنصر آخر بجروح طفيفة، حيث جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضافت أن طائرة مسيّرة مفخخة ثانية سقطت بعد نحو 25 دقيقة في المنطقة نفسها، من دون تسجيل إصابات إضافية، بحسب زعمها.