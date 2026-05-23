السبت: 23 أيار 2026
لمتابعة هدف ريال مدريد.. مورينيو مفاجأة نهائي كأس ألمانيا

  • 23 أيار 2026
  • 20:46
خبرني - أثار المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لبنفيكا، الكثير من التكهنات داخل الأوساط الأوروبية بزيارة مفاجئة.

جوزيه مورينيو أصبح قريباً من تولي القيادة الفنية لريال مدريد، حيث توصل النادي الملكي لاتفاق مع "سبيشال وان" على عودته اعتباراً من الموسم المقبل.

وحسب قناة "سكاي سبورت ألمانيا"، تواجد جوزيه مورينيو في العاصمة الألمانية برلين لحضور نهائي كأس ألمانيا بين بايرن ميونخ وشتوتغارت على الملعب الأولمبي، السبت.

وشوهد مورينيو وهو يغادر فندق "أدلون كمبينسكي" قبل ساعات من المباراة.

وسيتواجد مورينيو في المدرج المخصص لكبار الشخصيات بدعوة من فابيان فولغيموت، عضو مجلس إدارة شتوتغارت للشؤون الرياضية، مع وجود اجتماع مرتقب بين الطرفين.

ولم تتجه الأنظار نحو الظهور المفاجئ لمورينيو فقط، بل أيضاً إلى الهدف الحقيقي من حضوره، حيث سيحظى بفرصة متابعة النجم الفرنسي مايكل أوليز جناح بايرن ميونخ عن قرب، اللاعب المطلوب بقوة داخل ريال مدريد.

ويُعد مايكل أوليو أحد أبرز الأسماء الصاعدة في الكرة الأوروبية، بعدما لفت الأنظار بمستوياته المميزة هذا الموسم، الذي سجل فيه 22 هدفا بجانب 30 تمريرة حاسمة.

