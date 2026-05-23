الغذاء والدواء تعد خطة شاملة للرقابة خلال عيد الأضحى

خبرني - أوضحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أنها وضعت خطة رقابية استباقية ومكثفة لتغطية فترة عيد الأضحى المبارك، بهدف ضمان سلامة وصحة المنتجات الغذائية المتداولة خلال فترة العيد، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وبيّنت المؤسسة، في ردها على استفسارات "المملكة"، أن الخطة تُنفذ على ثلاث مراحل، تشمل مرحلة ما قبل العيد كإجراء استباقي، ومرحلة أثناء العيد من خلال جولات رقابية ميدانية مكثفة، إضافة إلى مرحلة ما بعد العيد التي تتضمن أعمال التقييم والتحليل.

وأكدت المؤسسة أن الخطة تركز على الرقابة على الملاحم وأماكن الذبح للتأكد من سلامة اللحوم والالتزام بالاشتراطات الصحية، إلى جانب متابعة أسواق اللحوم والحلويات والمكسرات باعتبارها من أكثر المنتجات استهلاكاً خلال فترة العيد.

كما تهدف الخطة إلى ضمان التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية والتعليمات الصادرة عن المؤسسة، وتطبيق الممارسات الصحية في تداول وتحضير وتخزين وبيع الأغذية، لا سيما في المطاعم والمنشآت السياحية، نظراً لزيادة الإقبال عليها خلال عطلة العيد.

وأشارت المؤسسة إلى أن الخطة تتضمن أيضاً تعزيز التوعية والتثقيف الصحي لأصحاب المنشآت الغذائية والعاملين فيها، إضافة إلى ضمان سرعة الاستجابة لشكاوى وملاحظات المواطنين.

وبحسب المؤسسة، فقد بدأ تنفيذ الخطة اعتباراً من 18/5/2026 كحملة استباقية، وتستمر حتى نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك على مدار الساعة وفق نظام المناوبات.

وفيما يتعلق بالجولات الرقابية، أوضحت المؤسسة أنه تم تشكيل 70 فريقاً رقابياً ميدانياً من المفتشين التابعين لها، موزعين على مختلف محافظات المملكة طوال أيام العيد.

وتستهدف الجولات الرقابية التحقق من سلامة اللحوم الحمراء والبيضاء المعروضة في الأسواق ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وسحب عينات لفحصها مخبرياً، إلى جانب التحقق من صلاحية الحلويات والسكاكر والمكسرات، وضمان الالتزام ببطاقة البيان وتواريخ الصلاحية وشروط التخزين والعرض. كما تشمل الخطة الرقابة على الذبح العشوائي خارج المسالخ المعتمدة، بالتعاون مع الجهات المختصة.

ودعت المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظات أو شكاوى أو استفسارات عبر خط الشكاوى المجاني (117114)، أو عبر تطبيق واتساب على الرقم (0795632000)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]).