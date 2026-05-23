سحب مكمل غذائي شائع من الأسواق الأمريكية للاشتباه بتلوثه بأجسام غريبة

خبرني - سحبت السلطات الصحية الأمريكية مكملا غذائيا سائلا متعدد الفيتامينات من الأسواق في 24 ولاية ومنطقة، بعد مخاوف من احتمال تلوثه بجسيمات غريبة قد تشكل خطرا صحيا على المستهلكين.

وصنّفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عملية السحب ضمن الفئة الثانية، وهو تصنيف يُستخدم للحالات التي قد يؤدي فيها استخدام المنتج إلى آثار صحية مؤقتة أو قابلة للعلاج.

ويشمل السحب أكثر من 4 آلاف عبوة من مكمل "نيفرونكس" متعدد الفيتامينات، الذي تنتجه شركة "لورينز للأدوية الدولية" ومقرها مدينة ميامي. ويأتي المنتج على شكل سائل بحجم 8 أونصات، ويحتوي على فيتامينات المجموعة "B"، وفيتامين "C"، إضافة إلى حمض الفوليك.

وبحسب تنبيه صادر عن مجلس الصيدلة في ولاية كاليفورنيا، فإن العبوات المتأثرة تحمل رمز الدفعة "B2025" وتاريخ انتهاء صلاحية "08/27".

وأوضحت الجهات التنظيمية أن المنتج بيع بين فبراير ومايو 2026 في عدد من الولايات الأمريكية، بينها كاليفورنيا وفلوريدا ونيويورك وتكساس وواشنطن، إضافة إلى بورتوريكو.

ودعت السلطات المستهلكين الذين اشتروا المنتج إلى التوقف عن استخدامه فورا، والتخلص منه أو إعادته إلى مكان الشراء لاسترداد قيمته.

كما نصحت أي شخص تعرض لمشكلات صحية بعد تناول المكمل الغذائي بمراجعة الطبيب، مؤكدة إمكانية التواصل مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات حول عملية السحب.