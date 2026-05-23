الأهلي يخطط لمنع الزمالك من المشاركة بدوري أبطال إفريقيا

خبرني - تحرك النادي الأهلي بشكل فعلي لمنع نادي الزمالك من المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم المقبل في ظل الجدل القائم بشأن ملف الرخصة الإفريقية الخاصة بالنادي الأبيض.

وحسم الزمالك لقب الدوري المصري الممتاز للموسم 2026 بعد فوزه على سيراميكا بنتيجة 0-1 في الجولة الأخيرة ليضمن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا بينما تأهل الأهلي إلى بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعدما أنهى الموسم في المركز الثالث.

ولكن يواجه الزمالك صعوبة كبيرة بعد أن وصل عدد ملف القضايا المرفوعة ضده في الفيفا إلى 18 قضية ما ترتب عليه صدور قرارات بإيقاف النادي الأبيض عن القيد.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن وجود تحرك داخل الأهلي لمتابعة موقف الزمالك من الرخصة الإفريقية مؤكدا أن النادي الأحمر يجهز ملفا كاملا حال عدم قيام الزمالك بتسوية موقفه بصورة رسمية.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية إن اتحاد الكرة لا يستطيع منح الزمالك الرخصة الإفريقية دون استكمال جميع الإجراءات الرسمية المطلوبة.

وأضاف أن الأهلي يتمسك بتطبيق اللوائح بصورة رسمية كاملة سواء فيما يتعلق بمهلة 31 مايو أو 30 يونيو.

ونقل عن مصادر داخل الأهلي أن النادي الأحمر يرى أن من حقه التحرك قانونيا إذا ثبت وجود مخالفة في إجراءات منح الرخصة الإفريقية.