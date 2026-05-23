رسميا.. بيريز يترشح لولاية رئاسية جديدة في ريال مدريد

خبرني - أعلن نادي ريال مدريد بشكل رسمي اليوم عن قبول ترشيح فلورنتينو بيريز لولاية رئاسية جديدة في الفريق الملكي خلال الفترة المقبلة حيث يطمح بيريز للاستمرار في منصبه خلال السنوات القادمة.

وأشار ريال مدريد في بيان عبر موقع النادي الرسمي إلى أن اللجنة الانتخابية اعتمدت ترشح بيريز لرئاسة النادي بعدما استوفى الشروط اللازمة.

وقال البيان: ''بعد دراسة متأنية لقائمة المرشحين المقدمة ضمن المهلة المحددة والتأكد من استيفائها لجميع الشروط المنصوص عليها في اللوائح الانتخابية السارية وغيرها من الأحكام القانونية المعمول بها تقر اللجنة الانتخابية بالإجماع ما يلي: إعلان صحة ترشيح السيد فلورنتينو بيريز رودريجيز، وفقًا لأحكام المادة 40، الفقرتين (ب) و(ج) من النظام الأساسي الحالي للنادي، إشعار بقبول الترشيح المذكور أعلاه إلى عنوان البريد الإلكتروني المقدم من ممثل الترشيح''.

وأضاف البيان: ''ولعدم وجود بنود أخرى للمناقشة يرفع الاجتماع في تمام الساعة 10:30 صباحا من التاريخ والمكان المذكورين أعلاه''.

وسوف تنتظر اللجنة الانتخابية حتى مساء اليوم وإذا لم يتقدم أي مرشح آخر لرئاسة ريال مدريد فسوف يتم اعتماد بيريز كرئيس جديد للميرنغي في ولاية أخرى.

ويعتبر إنريكي ريكيلمي رجل الأعمال الشهير ورئيس مجموعة فوكس أبرز المرشحين المنافسين لبيريز على رئاسة ريال مدريد.

وأفاد إنريكي في بيان رسمي سابقا أنه يعتزم بالفعل الترشح لانتخابات ريال مدريد الحالية.