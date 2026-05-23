خارجية الأردن ردت على مطالب طهران بتعويضات:” لا جذر قانوني ولا أساس”

خبرني - أبلغت جهات رسمية ذات اختصاص في وزارة الخارجية الأردنية بان المذكرة الإيرانية التي قدمت للأمم المتحدة وتطالب الأردن ودول عربية أخرى بتعويضات جراء الحرب الأخيرة لا جذر ولا أساس قانوني لها.

وأشارت المصادر الى أن البعثة الدبلوماسية الأردنية المختصة ردت على تلك المذكرة مع التأكيد ان ما ورد في تلك المذكرة من الإتهامات باطلة تماما و تعوزها الدقة والأدلة الحقيقية.

وإعتبرت المصادر ان مطالبة إيران لخمسة دول عربية بتعويضات سلوك دعائي وإعلامي فقط .

لا بل يستهدف منع الدول من التقدم لمقاضاة الجمهورية الإيرانية بسبب قصفها أراضي تلك الدول التي تطالبها بتعويضات .

لكن الجانب الأردني تجنب إثارة هذا الموضوع ووقف عند حدود مراسلات رسمية مع الشعب القانونية المعنية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن ردا على المزاعم الإيرانية.