بالفيديو .. كلبا بيتبول يهاجمان امرأة حتى الموت

خبرني - لقيت امرأة أمريكية تبلغ من العمر 50 عاما مصرعها بعدما تعرضت لهجوم وحشي من كلبي "بيتبول" في ولاية فلوريدا، حيث أكد الزوج أنه "لن ينسى هذا المشهد ما دام حيا".

وفي تفاصيل الحادثة حسب ما نقلته شبكة "WESH 2 News"، عاد دونيل سميث إلى منزله في مقاطعة بريفارد بولاية فلوريدا بعدما كان يساعد جيرانه المقابلين لمنزله، ليلاحظ اختفاء زوجته جودي كوان وكلبهما الصغير.

وقال سميث إنه سمع فجأة صرخات استغاثة زوجته من بعيد. وأضاف: "رأيت ظل الكلبين وهما يجران زوجتي على الطريق باتجاه العشب قرب الشاحنة هناك".

وأوضح أن زوجته وُجدت ملقاة على الأرض وسط بركة من الدماء، وكانت آثار العضات تغطي أنحاء جسدها، مشيرا إلى أن الكلبين، المعروفين في الحي بإثارة الرعب بين السكان، عادا مجددا بعد الهجوم وحاولا سحب زوجته مرة أخرى.

وأوضح الزوج المثكول: "أخرجت سكيني، ولوحت بها بيد، بينما كنت أضغط على الجروح باليد الأخرى لمحاولة وقف النزيف"، متابعا: "كان الأمر وحشيا.. رؤية المرأة التي أحببتها طوال 25 أو 30 عاما ممزقة بهذه الطريقة على يد حيوانين... لن تغادر هذه الصورة ذهني".

واتصل سميث برقم الطوارئ، وتم نقل كوان جوا إلى المستشفى، لكنها توفيت بعد ساعات متأثرة بإصابتها.

وأظهرت كاميرات مراقبة تابعة لأحد الجيران كوان وهي تسير في شارع "بلو بونيت درايف" حاملة كلبها الصغير قبل لحظات من مطاردتها ومهاجمتها بشكل مروع، حسب شبكة "FOX35".

وبحسب سميث، كانت زوجته قد ساعدت في وقت سابق أحد الكلبين على التحرر بعدما علق طوقه في سياج المنزل. وقال: "يبدو أنهما كانا يطاردان كلبنا الصغير، وهي ذهبت لإنقاذه".

واتهم الزوج سلطات مقاطعة بريفارد بأنها كانت على علم بسلوك الكلبين العدواني وترهيبهما المستمر لسكان المنطقة، لكنها لم تتخذ أي إجراءات، مردفا: "زوجتي فقدت حياتها بسبب ذلك".

وأكد جيران لشبكة "FOX35" أن الكلبين كانا يُتركان باستمرار خارج المنزل، وأنهما هاجما مارة في السابق.

وذكرت شبكة "WESH 2 News" أن سلطات مراقبة الحيوانات التابعة لمكتب شريف المقاطعة صادرت الكلبين، لكن لم تُسجل أي اعتقالات.