قرار أمريكي جديد بشأن «الغرين كارد».. إليك التفاصيل والشروط

خبرني - اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً جديداً يُلزم المتقدمين للحصول على «البطاقة الخضراء» (غرين كارد) بمغادرة الأراضي الأمريكية أثناء فترة معالجة طلباتهم، في تحول وُصف بأنه قد يقلب حياة مئات الآلاف من المهاجرين الشرعيين رأساً على عقب.

وبحسب القرار الجديد الذي أُعلن عنه الجمعة، أكدت دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية (USCIS) على المتقدمين للحصول على الإقامة الدائمة التوجه إلى بلدانهم الأصلية لاستكمال طلبات "غرين كارد"، بدلًا من البقاء داخل الولايات المتحدة خلال فترة المعالجة.

ويُتوقع أن ينعكس هذا الإجراء على شريحة واسعة من المهاجرين القانونيين، الذين اعتادوا استكمال إجراءاتهم داخل البلاد، في عملية توصف بأنها طويلة ومعقدة وقد تمتد من أشهر إلى سنوات.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، زاك كاهلر، في بيان رسمي، أن القرار يتضمن "استثناءات في ظروف استثنائية".

وأضاف أن التقديم من خارج الولايات المتحدة من شأنه تقليل الحاجة إلى تتبع من يبقون داخل البلاد بشكل غير قانوني بعد رفض طلباتهم، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يهدف كذلك إلى تسهيل عمليات الترحيل في بعض الحالات.

ومنذ الإعلان عن القرار، واجه موجة انتقادات حادة من محامين ومشرعين ومدافعين عن حقوق المهاجرين، نظرًا لما يحمله من تأثير مباشر على أوضاع قانونية قائمة.

وقالت النائبة الديمقراطية ديليا راميريز عبر منصة "إكس" إن القرار "قاسٍ للغاية"، داعية إلى تفكيك وزارة الأمن الداخلي بشكل تدريجي.

وفي سياق متصل بالقرار الجديد الخاص بتشديد إجراءات الحصول على الإقامة الدائمة، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة تمنح سنويًا أكثر من مليون بطاقة خضراء (غرين كارد)، في وقت تشير فيه البيانات إلى أن أكثر من نصف المتقدمين بهذه الطلبات يكونون متواجدين داخل الأراضي الأمريكية أثناء استكمال إجراءاتهم القانونية.

ووفقًا لبيانات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، فقد حصل نحو 1.4 مليون شخص على الإقامة الدائمة القانونية خلال السنة المالية 2024.