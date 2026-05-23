الاردن .. كلاب ضالة تهاجم طفلاً في اربد

خبرني - تعرض طفل يبلغ من العمر 9 أعوام للعقر من قبل كلاب ضالة أثناء تواجده أمام منزل ذويه في منطقة حرثا التابعة للواء بني كنانة بمحافظة إربد.

وأكدت مصادر طبية في مستشفى اليرموك الحكومي أن الطفل أُسعف إلى قسم الطوارئ بعد تعرضه للعقر، حيث جرى تقديم الإسعافات اللازمة له وإعطاؤه المطاعيم والأمصال الوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات، فيما وُصفت حالته العامة بالجيدة.

وقال شهود عيان إن الطفل كان يلعب بالقرب من المنزل قبل أن تهاجمه مجموعة من الكلاب الضالة بشكل مفاجئ، ما تسبب بإصابته وأثار حالة من الخوف بين سكان الحي، خاصة في ظل تكرار حوادث العقر خلال الفترة الأخيرة.

وطالب مواطنون الجهات المعنية بضرورة التحرك السريع لإيجاد حلول جذرية للحد من انتشار الكلاب الضالة داخل الأحياء السكنية، مؤكدين أن الظاهرة أصبحت تشكل خطراً حقيقياً على الأطفال والمواطنين.

وبحسب معلومات رسمية، سُجلت 80 حالة عقر ناجمة عن الكلاب الضالة في مناطق لواء بني كنانة منذ بداية العام الحالي، وسط مطالبات شعبية متكررة بمعالجة هذه المشكلة بشكل فاعل وسريع.

