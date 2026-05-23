مبابي بالرقم 10.. فرنسا تعلن أرقام نجوم المونديال

خبرني - أعلن منتخب فرنسا، عن الأرقام الرسمية التي سيرتديها اللاعبون الـ26 خلال نهائيات كأس العالم 2026.

وسيقود النجم كيليان مبابي المنتخب بالقميص رقم 10، فيما سيخوض عثمان ديمبيلي البطولة بالقميص رقم 7 في أول مشاركة كبرى له بهذا الرقم.

وكشف المنتخب الفرنسي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، عن الأرقام التي اختارها اللاعبون للمشاركة في كأس العالم المقررة بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز 2026.

وقالت صحيفة "ليكيب" أن الإعلان عن أرقام القمصان لم يحمل مفاجآت كبيرة، إذ احتفظ القائد مبابي بالرقم 10، مواصلاً ارتداءه للمرة الثالثة في المونديال بعد نسختي روسيا 2018 وقطر 2022.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن الرقم 10 هو الأيقوني الذي أصبح مرتبطاً بمبابي خلال السنوات الأخيرة.

في المقابل، يستعد عثمان ديمبيلي لخوض أول بطولة كبرى بالقميص رقم 7، وهو الرقم الذي كان يحمله سابقاً أنطوان غريزمان خلال مشاركاته في البطولات الأوروبية وكأس العالم، قبل تتويجه بجائزة الكرة الذهبية 2025.

انتقال الرقم 7 إلى ديمبيلي يعكس تحولاً تدريجياً في قيادة الخط الأمامي، ويمنح اللاعب مسؤولية أكبر لإثبات نفسه كأحد الركائز الأساسية في التشكيلة، خصوصاً مع تطوره الفني واستقراره في الأداء خلال المواسم الأخيرة.

وشهدت القائمة تغييرات أخرى، حيث انتقل القميص رقم 11 إلى مايكل أوليز، وهو الرقم الذي اعتاد عليه في التجمعات السابقة مع المنتخب ما يعكس ثقة الجهاز الفني بقدراته الهجومية.

القميص رقم 9، الذي كان يحمله الهداف التاريخي أوليفييه جيرو في البطولات الماضية، أصبح من نصيب ماركوس تورام، في إشارة واضحة إلى انتقال دور رأس الحربة الأساسي إلى الجيل الجديد.

بعد التتويج بكأس العالم 2018 والوصول إلى نهائي 2022، يدخل “الديوك” نسخة مونديال 2026 بطموحات عالية لاستعادة اللقب.

وتعد الأرقام الجديدة مؤشراً على بداية مرحلة جديدة، تحافظ على هوية الفريق، مع ضخ دماء جديدة قادرة على مواصلة النجاحات.