ترمب ينشر خارطة لإيران مغطاة بالعلم الأمريكي وطهران تحذر من عواقب (أكثر مرارة وقسوة)

خبرني - أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ردود فعل واسعة، اليوم السبت، بعد نشره خارطة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تظهر فيها كامل أراضيها مغطاة بالعلم الأمريكي.

وجاء نشر هذه الخارطة عبر حسابات الرئيس الأمريكي الرسمية، مذيلة بعبارة تساءل فيها: "الولايات المتحدة في الشرق الأوسط؟"، وذلك في خطوة اعتبرها مراقبون جزءاً من الحرب النفسية المتصاعدة والاستعراض السياسي ضد طهران، تزامناً مع جهود دبلوماسية مكثفة تبذلها أطراف دولية لمنع انفجار الأوضاع العسكرية مجدداً.

وترافقت الصورة التي نشرها ترامب مع تصريحات حادة له أكد فيها أن إيران تواجه "انهياراً اقتصادياً خطيراً" جراء الحصار الشامل المفروض عليها، زاعماً أن طهران تخسر نصف مليار دولار يومياً، وأن الجيش والشرطة هناك يشتكون من عدم تلقي رواتبهم، وهو ما يفسر رغبتها الملحة في فتح مضيق هرمز فوراً لحاجتها الماسّة للأموال النقدية.

وفي المقابل، جاء الرد الإيراني سريعاً على لسان رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي أكد خلال لقائه بالوسيط الباكستاني في طهران، أن القوات المسلحة الإيرانية نجحت في إعادة بناء وترميم قدراتها العسكرية بالكامل خلال فترة وقف إطلاق النار الحالية، محذراً الإدارة الأمريكية من مغبة ارتكاب أي حماقة، ومشدداً على أن واشنطن ستواجه عواقب "أكثر مرارة وقسوة" مما شهدته حتى الآن إذا ما قررت بدء الحرب.

قرار أمريكي جديد بشأن «الغرين كارد».. إليك التفاصيل والشروط
