السعودية تعزز جاهزية الحج بـ4 مراكز إيواء و11 مستودع طوارئ

وكشفت وزارة البلديات والإسكان السعودية عن اكتمال جاهزية منظومة مراكز الإيواء والطوارئ في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447هـ، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وضمان سلامة ضيوف الرحمن خلال أداء المناسك.

وأكدت الوزارة تشغيل 4 مراكز إيواء رئيسية، إلى جانب تجهيز 11 مستودعًا تحتوي على المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية اللازمة لدعم أعمال الإيواء والاستجابة الميدانية في حالات الطوارئ.

وأوضحت أن هذه الجهود تأتي ضمن الخطة العامة للطوارئ بالحج المعتمدة من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا، في إطار التكامل بين الجهات الحكومية المعنية بإدارة موسم الحج.

وشملت الاستعدادات تهيئة وتجهيز مراكز الإيواء في مشعري «منى» و«عرفات»، بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني، حيث تضم المنظومة مراكز «المعيصم» و«عرفة 1» و«عرفة 2»، والمجهزة بكافة خدمات الإيواء والدعم اللوجستي وفق أعلى معايير السلامة والجاهزية التشغيلية.



كما أكدت الوزارة أن خطط الجاهزية الميدانية تضمنت إنشاء مواقع مؤقتة مجهزة بالكامل، إلى جانب تنفيذ فرضيات وورش عمل تدريبية لرفع كفاءة فرق الطوارئ وتعزيز سرعة التعامل مع الحالات الطارئة خلال الموسم.

وأشارت إلى أن منظومة الطوارئ تعتمد على آلية تصعيد تشغيلية متدرجة من خلال مركز تنسيق عمليات الطوارئ بالحج، الذي تديره المديرية العامة للدفاع المدني، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وتحقيق التنسيق الفوري بين مختلف الجهات المعنية.