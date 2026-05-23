3 دنانير تذكرة دخول شاطئ عمّان السياحي

خبرني - قال رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية صخر العجلوني، إن سعر تذكرة دخول شاطئ عمّان السياحي للأردنيين يبلغ 3 دنانير، فيما يُسمح بدخول الأطفال ومن تزيد أعمارهم عن 65 عاماً مجاناً.

وأضاف العجلوني لـ"المملكة" أن البحر الميت كنز وطني وعالمي، ونعمل على إعادة وضعه على الخارطة العالمية.

وأشار إلى أن مشروع "كورنيش البحر الميت" يعد جزءاً من عدة مشاريع متكاملة تهدف إلى تعزيز الهوية البصرية الجديدة للبحر الميت، وجعله بيئة جاذبة للاستثمار والسياحة الداخلية والخارجية والعالمية.

وأكَّد العجلوني أنَّ المشاريع السياحيَّة في البحر الميِّت ستسهم في توفير بيئة سياحيَّة وترفيهيَّة متكاملة تلبي تطلعات المواطنين والسيَّاح ولها آثار اقتصاديَّة وتنمويَّة عديدة على المجتمع المحلِّي.

وأعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، عن تسجيل أكثر من 4000 زائر لشاطئ البحر الميت السياحي التابع لها، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، في مؤشر يعكس الإقبال المتزايد على المرافق السياحية والخدمات المتنوعة التي يوفرها الشاطئ لزواره من مختلف محافظات المملكة.

وأكدت المجموعة أن الشاطئ بات يشكل وجهة سياحية وترفيهية مفضلة للعائلات والزوار المحليين والأجانب، لما يقدمه من مرافق متكاملة وخدمات متنوعة تلبي احتياجات مختلف الفئات، حيث يضم مسابح بمواصفات عالية، ومطعماً مميزاً، إلى جانب الشاطئ الرملي الذي يتميز بأسعاره الرمزية المناسبة لذوي الدخل المحدود.

وأضافت المجموعة أن الإقبال الكبير على الشاطئ يأتي نتيجة الجهود المستمرة في تطوير الخدمات ورفع مستوى الجاهزية، بما يضمن توفير تجربة آمنة ومريحة للزوار، خاصة مع الأجواء المعتدلة التي تشهدها منطقة البحر الميت خلال هذه الفترة.

وأشارت إلى استمرار العمل على تعزيز المرافق والخدمات المقدمة داخل الشاطئ، بما يسهم في دعم الحركة السياحية الداخلية وتنشيط منطقة البحر الميت التنموية كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في المملكة.