طريقة لتنظيف الجسم من المواد البلاستيكية النانوية

خبرني - اكتشف علماء من كوريا الجنوبية أن بكتيريا موجودة في طبق "الكيمتشي" التقليدي، تساعد في تنظيف الأمعاء من المواد البلاستيكية النانوية وتسرع إخراجها من الجسم.

وأشار العلماء إلى أن المواد البلاستيكية النانوية هي جزيئات بلاستيكية متناهية الصغر، تدخل إلى الجسم عبر الماء والمأكولات البحرية والملح وغيرها من الأطعمة، ويمكن أن تتراكم في الأنسجة مسببة أمراضا مثل السرطان، وأن بكتيريا Leuconostoc mesenteroides CBA3656 الموجودة في طبق "الكيمتشي" الكوري الجنوبي التقليدي يمكن أن تنظف الأمعاء من هذه المواد وتسرع إخراجها من الجسم.

وأظهرت الاختبارات المخبرية أن البكتيريا استطاعت الالتحام بنحو 87% من الجسيمات البلاستيكية النانوية، حتى في درجات حرارة ومستويات حموضة مختلفة، وفي ظل ظروف تحاكي الأمعاء البشرية، ظلت الكفاءة عالية، حوالي 57%، وأن هذه الجزيئات تلتحم بسطح البكتيريا، ليتمكن الجسم من طرحها بشكل طبيعي.

وأكدت التجارب التي أُجريت على الفئران هذا التأثير، إذ لاحظ الباحثون أن الحيوانات التي أُعطيت هذه البكتيريا تخلصت من الجسيمات البلاستيكية النانوية بشكل أكثر فعالية مع البراز.

ويعتقد الباحثون أن هذا النوع من البكتيريا يمكن إضافته لمكملات البروبيوتيك في المستقبل لحل مشكلات تراكم الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في الجسم، لكنهم أشاروا إلى ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد فوائدها على البشر.