الأمن العام يوضّح حادثة الاعتداء على أب وأبنائه في محافظة إربد أمس، خلاف لحظي والقضية أُحيلت للقضاء

خبرني - أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل حادثة الاعتداء التي تعرّض خلالها أب وأبناؤه للاعتداء في محافظة إربد أمس.

 مؤكدًا أنه ورد لمديرية الشرطة بلاغ بتعرّض شخص وأبنائه الأربعة للاعتداء من قبل مجهولين وأن أحدهم كان يحمل أداة راضّة (شاكوش) حيث أُسعف الأشخاص للمستشفى وتلقوا العلاج اللازم وما زال اثنان منهم قيد العلاج .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه وبعد التحقيق وجمع المعلومات حول الحادثة تم تحديد هوية خمسة أشخاص اشتركوا بالاعتداء ولاذوا بالفرار بعد الاعتداء إثر خلاف لحظي.   

وتابع الناطق الاعلامي أنّه أُلقي القبض على ثلاثة أشخاص منهم وأحيلوا للقضاء وجرى توقيفهم جميعاً، فيما البحث جارٍ عن الاثنين الآخرَين .

