الخلايلة: استكمال تجهيز مخيمات عرفات وبدء تفويج الحجاج مساء الاثنين بعد غروب الشمس

خبرني - أكّد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس بعثات الحج الأردنية، محمد الخلايلة، السبت، جاهزية مخيمات الحجاج الأردنيين وحجاج عرب الـ48 في مشعر عرفات، استعدادا لاستقبال الحجاج خلال الوقوف بعرفة.

وقال الخلايلة، خلال جولة تفقدية لمخيمات عرفات، إنّ وزارة الأوقاف اطلعت على مختلف التجهيزات التي عملت عليها كوادر الوزارة بالتعاون مع مقدمي الخدمة في السعودية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المخيمات شهدت العام الحالي تحسينات إضافية مقارنة بالموسم الماضي.

وأوضح أن الوزارة استخدمت الخيام الحالية لأول مرة خلال موسم الحج الماضي، فيما جرى العام الحالي استكمال تجهيز الأرضيات بشكل كامل، إلى جانب توفير حقيبة شخصية لكل حاج، تتضمن مستلزمات أساسية من بينها مظلة وعبوة مياه واحتياجات شخصية أخرى، إضافة إلى حقيبة صغيرة تحتوي على حصى الجمرات.

وبين الخلايلة أن كل حاج سيحصل أيضا على "صوفة بد" وبطانية، مؤكدا أن جميع الترتيبات جرى إعدادها بهدف تمكين الحجاج من التفرغ للعبادة يوم عرفة دون الانشغال بأي أمور خدمية أو لوجستية.

وأشار إلى أن وجبات الطعام والشراب ستقدم داخل المخيمات، حيث سيجري إعداد الطعام داخل المشعر وتوفيره مباشرة للحجاج، إلى جانب تجهيز الحدائق الخارجية المحيطة بالمخيمات بكميات كافية من المياه الباردة والأطعمة، إضافة إلى توفير ثلاجات داخل الخيام.

ودعا الحجاج إلى الالتزام بالبقاء داخل الخيام خلال يوم عرفة، نظرا لارتفاع درجات الحرارة المتوقعة، مشيرا إلى أن دورات المياه جرى تجهيزها بالقرب من المخيمات بما يضمن سهولة استخدامها من قبل الحجاج.

وأكّد أن الوزارة ستبدأ بتفويج الحجاج إلى مشعر عرفات بعد غروب شمس الاثنين، 8 ذي الحجة، وذلك بعد تناول الحجاج وجبة العشاء في الفنادق، ضمن خطة تهدف إلى تجنب تعرض الحجاج لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة، والحد من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وأضاف الخلايلة أن مخيمات الحجاج الأردنيين تقع في موقع مرتفع داخل مشعر عرفات.