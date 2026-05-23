العاصفة الدولية تتسع.. بولندا تحظر دخول المتطرف بن غفير إلى أراضيها

خبرني - اتسعت رقعة العاصفة الدبلوماسية الدولية ضد الحكومة الإسرائيلية، حيث أعلنت فرنسا اليوم السبت، حظر دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير إلى أراضيها، داعية الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات مشددة عليه.

وجاء الإعلان الفرنسي على لسان وزير خارجيتها جان نويل بارو، الذي أكد في تدوينة له عبر منصة "X" منع المتطرف بن غفير من دخول البلاد، لتنضم فرنسا بذلك إلى بولندا التي اتخذت قراراً مماثلاً بحظر دخوله.

وتأتي هذه المقاطعة الأوروبية المتصاعدة عقب قيام بن غفير بنشر مقطع فيديو يستعرض فيه بشكل مهين أمام متضامنين ونشطاء أوروبيين أصيبوا واعتقلوا خلال محاولتهم كسر الحصار البحري عن قطاع غزة، حيث ظهر المتطرف بن غفير وهو يلوح بعلم الاحتلال فوق رؤوس الناشطين المقيدين والمجبرين على النظر إلى الأرض، موجهاً لهم عبارات تفاخر بالاعتداء والاعتقال.

وأثارت خطوة بن غفير ردود فعل دولية غاضبة وإدانات رسمية من 24 دولة، بينها 19 دولة أوروبية والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وتركيا، وسط تغطية إعلامية عالمية واسعة هاجمت سلوك الحكومة الإسرائيلية؛ حيث تصدرت الحادثة الخطيرة واجهة صحيفة "لوموند" الفرنسية التي أكدت أن بن غفير فضح بشكل علني سياسة التنكيل والانتهاكات البشعة التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون.

يذكر أن المتطرف بن غفير يواجه عزلة دولية متفاقمة منذ تسلمه منصبه في الائتلاف الحاكم بنهاية عام 2022، حيث ترفض الغالبية العظمى من العواصم العالمية استقباله أو التعامل معه بصفته يمثل تياراً فاشياً وعنصرياً.