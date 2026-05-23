خبرني - أكد البيت الأبيض، أن منتخب "الكونغو" الديمقراطية سيضطر لعزل نفسه في "فقاعة" لمدة 21 يوما، لتجنب الإصابة بفيروس "إيبولا"، وذلك في حال رغبته دخول الولايات المتحدة للمشاركة في نهائيات كأس العالم بعد أقل من شهر.

وقال رئيس لجنة كأس العالم في البيت الأبيض أندرو جولياني، لشبكة "إي إس بي إن" الرياضية: "أوضحنا الأمر تماما للكونغو: عليهم الحفاظ على عزلتهم لمدة 21 يوما قبل أن يتمكنوا من القدوم إلى هيوستن في 11 يونيو"، يوم انطلاق المونديال.

وللوفاء بهذا الموعد النهائي، كان على الفريق الذي يتدرب حاليا في بلجيكا أن يبدأ عزله الجمعة.

وأضاف جولياني: "إذا انضم لاعبون آخرون (إلى المنتخب)، فيجب أن تكون لديهم فقاعة معزولة منفصلة عن الفريق".

وحذر قائلا: "إذا وصلوا وظهرت أعراض المرض على أحدهم، فإن ذلك يعرض المنتخب بأكمله لخطر عدم المشاركة في كأس العالم".

وأكد جولياني في بيان لـ"فرانس برس"، أن البيت الأبيض "يشجع الفريق على حماية لاعبيه من التعرض غير الضروري للفيروس والحفاظ على سلامة فقاعته الصحية، لضمان مشاركته في البطولة".

وتلعب جمهورية الكونغو الديمقراطية التي سيكون معسكرها التدريبي في هيوستن بولاية تكساس، في المجموعة 11، وستواجه البرتغال في 17 يونيو في هيوستن، ثم كولومبيا في 23 من الشهر ذاته في غوادالاخارا بالمكسيك، وأخيرا أوزبكستان بعد 4 أيام في أتلانتا.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية إنذارا صحيا دوليا استجابة لتفشي فيروس "إيبولا" للمرة السابعة عشرة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتعتبر المنظمة خطر الوباء "مرتفعا جدا" على المستوى الوطني، حيث سجلت 82 حالة مؤكدة، من بينها 7 وفيات، في البلاد التي ينتشر فيها المرض "بسرعة".