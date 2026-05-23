الحكومة الاردنية خلال زيارة حجاج فلسطيني 48: نبذل كل جهد ممكن لخدمتهم

خبرني - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس بعثات الحج الأردنية، محمد الخلايلة، السبت، إن الوزارة تواصل تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية للحجاج، وبما يضمن توفير أفضل الخدمات للحجاج الأردنيين وحجاج فلسطيني الـ48 خلال موسم الحج.

وأكد الخلايلة، خلال لقائه إداريين ومشرفين مرافقين لحجاج فلسطيني الـ48 في مكة المكرمة، أن وزارة الأوقاف تبذل "كل جهد ممكن" لخدمة الحجاج وتذليل أي عقبات قد تواجههم، مشيرا إلى أن فرق الوزارة تتابع بشكل ميداني واقع الخدمات المقدمة للحجاج.

وأوضح أن الجولة الميدانية التي أجراها شملت الاستماع إلى ملاحظات عدد من الحجاج والاطلاع على مستوى الخدمات، والتي وصفها بأنها جيدة جد"، لافتا إلى وجود بعض الملاحظات والقضايا البسيطة التي يجري التعامل معها بالتعاون مع الإداريين ولجنة حجاج فلسطيني الـ48.

وقال الخلايلة إن موسم الحج يشهد وجود ملايين الحجاج، وغالبا ما تظهر بعض التحديات أو بعض الإشكاليات، إلا أن التعاون المشترك بين مختلف الجهات يسهم في حلها أولا بأول، مؤكدا حرص الوزارة على الاستماع لأي ملاحظات والعمل على معالجتها بشكل فوري.

وأضاف أن جميع الجهات المعنية تعمل وفق الخطط الموضوعة لضمان راحة الحجاج وسلامتهم، مبينا أن أوضاع الحجاج الصحية مطمئنة وبخير، إذ جرى التعامل مع حالة دهس بسيطة وغادرت المستشفى وأخرى مرضية.

وأشار الخلايلة إلى أهمية تكاتف الجميع لخدمة ضيوف الرحمن، داعيا الإداريين إلى مواصلة دورهم في مساندة الحجاج وتسهيل أداء مناسكهم بيسر وسهولة، ومتمنيا عودة جميع الحجاج إلى بلادهم سالمين بعد أداء مناسك الحج.