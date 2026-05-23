منتصر حبيب يشعل السوشال ميديا بتمهيد لعمله الجديد قبل عيد الأضحى

خبرني- يبدو أن الفنان منتصر حبيب يستعد لإشعال

موسم عيد الأضحى بعمل غنائي جديد يحمل أجواءً حماسية مختلفة تمامًا .

فبعد تنزيل فيديو قصير من العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدأ الجمهور يتداول المقطع بشكل واسع وسط حالة من الحماس والترقب، خاصة مع الإيقاع السريع والطابع الشعبي العصري الذي ظهر في الفيديو .

العمل الجديد يبدو موجّهًا بقوة لأجواء الحفلات والأعراس، حيث يحمل طاقة عالية وتوزيعًا موسيقيًا يتوقع كثيرون أن يجعله من أبرز أغاني الموسم وأكثرها انتشارًا خلال العيد.

الفيديو لم يكشف الكثير… لكنه كان كافيًا ليشعل فضول المتابعين الذين بدأوا يتساءلون:

هل نحن أمام “ضربة العيد” القادمة؟

الجمهور الآن يترقب الإعلان الرسمي وموعد الطرح الكامل، وسط توقعات بأن العمل سيحدث ضجة كبيرة على السوشال ميديا ومنصات الأغاني فور نزوله.