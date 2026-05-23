أورنج الأردن تحتفي بعيد الاستقلال بتغيير اسم الشبكة إلى ISTIQLAL80

خبرني - اعتزازاً بهويتها الوطنية وإحياءً للذكرى الثمانين لعيد الاستقلال للمملكة الأردنية الهاشمية، أعلنت أورنج الأردن عن تغيير اسم الشبكة الظاهر على الأجهزة الخلوية التي تدعم هذه الخاصية إلى "ISTIQLAL80"، في خطوة ترسّخ قيم الفخر، والعزيمة، والبناء، والوحدة الوطنية تحت راية الأردن، وتعكس دور الشركة في إحياء المناسبات الوطنية عبر منصاتها الرقمية، لتعكس بذلك مكانتها كالشريك الوطني الموثوق.

وانطلاقاً من شعار الشركة "دايماً معاك" وحرصاً منها على الاستمرار في مشاركة الأردنيين فرحتهم واحتفالاتهم، جاء تغيير اسم الشبكة لمدة ثلاثة أيام تزامناً مع يوم الاستقلال الذي يصادف 25 أيار 2026، ليرافق المستخدمين في بهجتهم خلال هذه المناسبة، فيما قامت Orange Money بإضافة الشعار الرسمي للاحتفال تأكيداً على مشاركتها الأردنيين هذه المناسبة الوطنية.

أورنج الأردن تعتز وتفخر بانتمائها للوطن، وتؤمن بأنها شريكة لتاريخ الأردن المعاصر بدءاً من قيادتها كالمزوّد الرقمي الرائد والمسؤول في قطاع الاتصالات ووصولاً لمساهمتها الفاعلة في دعم التحول الرقمي والابتكار وتمكين جميع فئات المجتمع الأردني من العائلات، والشابات، والشباب.

