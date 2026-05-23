فرنسا تمنع وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير من دخول أراضيها

خبرني - أعلنت فرنسا السبت، منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من دخول أراضيها اعتبارا من اليوم.

وطالب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عبر منصة "إكس" الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على بن غفير.

وقال الوزير الفرنسي إن القرار يعكس الغضب إزاء معاملة نشطاء أسطول الصمود الذي كان متجها إلى غزة.

وكتب بارو على منصة إكس "اعتبارا من اليوم، يمنع إيتمار بن غفير من دخول الأراضي الفرنسية".

وتابع أنه "مع نظيري الإيطالي، أطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات أيضا على إيتمار بن غفير".

وكان بن غفير قد أثار موجة من الانتقادات الدولية الحادة الأربعاء الماضي بعدما نشر مقطع فيديو يظهر ناشطين اعتقلتهم إسرائيل بعد اعتراضها سفنا لـ"أسطول الصمود" أثناء توجهها إلى قطاع غزة.

وأظهر المقطع عشرات الناشطين على ظهر سفينة عسكرية، ثم داخل مركز احتجاز، جاثين وأيديهم مقيّدة، حيث بدا بن غفير أمام أحدهم وهو يلوّح بعلم إسرائل ويردد "تحيا إسرائيل".

وفي أعقاب نشره المقطع، استدعت فرنسا السفير الإسرائيلي في باريس على خلفية تصرفات بن غفير التي اعتبرتها "غير مقبولة".

وكتب وزير الخارجية الفرنسي حينها على منصة إكس "طلبت استدعاء السفير الإسرائيلي في فرنسا للإعراب عن استنكارنا والحصول على توضيحات".