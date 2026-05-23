تأكيد تصنيف بنك ABC الاستثماري عند (BBB-/A-3)  مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة ستاندرد آند بورز

يعكس تأكيد التصنيف قوة الانتشار الجغرافي المتنوع للبنك، ونهجه الحصيف في إدارة المخاطر، وقوة قاعدة رأس المال، واستقرار جودة الأصول، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تشهدها الظروف الاقتصادية الكلية الخارجية

خبرني - يسر بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب.) أن يعلن عن تأكيد وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P) للتصنيف الائتماني طويل وقصير الأجل عند “BBB-/A-3” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت وكالة ستاندرد آند بورز في تأكيدها للتصنيف والنظرة المستقبلية المستقرة إلى الانتشار الجغرافي الواسع للبنك وسجله المتميز في أعمال الخدمات المصرفية بالجملة، كما أشادت بقوة قاعدة رأس المال، وجودة الأصول الجيدة، والتوقعات باستقرار الربحية.

وفي هذا السياق، حافظ تقييم رأس المال والأرباح لدى بنك ABC ضمن إطار التقييم الائتماني لوكالة ستاندرد آند بورز على تصنيف “قوي“، بما يعكس حفاظ المجموعة على نسب رأس مال متينة بالتوازي مع استهداف نمو انتقائي في الأصول بهدف تعزيز الإيرادات والأرباح.

كما أشادت الوكالة بمحفظة بنك ABC المتنوعة وانتشاره الواسع، الأمر الذي يدعم استقرار جودة الأصول لدى المجموعة. ويساهم هذا التنوع في الحد من المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، وتقلبات التدفقات التجارية وأسعار الفائدة عبر مختلف الأسواق.

وفي تعليق له على تأكيد التصنيف، قال السيد/ برندون هوبكنز، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك ABC: "يمثل تأكيد التصنيف الاستثماري لبنك ABC والنظرة المستقبلية المستقرة تأكيداً إضافياً على فعالية نهج البنك الحصيف في إدارة رأس المال والسيولة، والمرونة التشغيلية التي أثبتها البنك في ظل بيئة خارجية معقدة وغير مستقرة. ويستند ذلك إلى قوة نموذج أعمالنا، وانضباطنا في إدارة المخاطر، ومرونتنا التشغيلية، وثقافتنا التي تضع العملاء في المقام الأول من خلال الخدمات المصرفية المبتكرة. كما يعكس هذا التأكيد استمرار تركيز بنك ABC على الحفاظ على ميزانية عمومية قوية ومتنوعة وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة."