عادة غريبة تقود نجم فرنسا لكأس العالم 2026

خبرني - دخل جون فيليب ماتيتا، مهاجم كريسال بالاس الإنجليزي، ضمن القائمة النهائية لمنتخب فرنسا تحسبا لبطولة كأس العالم 2026.

وأوقعت قرعة المونديال «الديوك» ضمن المجموعة التاسعة، إلى جانب السنغال والنرويج والعراق.

ويلاحق المنتخب الأوروبي لقبه الثالث في المسابقة العالمية بعد تتويجه سابقا بنسختي عامي 1998 و2018.

القميص داخل السروال

يتمسك جون فيليب ماتيتا بعادة غريبة تتمثل في وضع قميصه داخل السروال في جميع المباريات التي يخوضها مع فريقه كريستال بالاس ومنتخب فرنسا.

وكشف المهاجم صاحب الـ28 عاما عن الأسباب التي جعلته يتمسك بهذه العادة رغم غرابتها في تصريحات أدلى بها لصحيفة «ليكيب» الفرنسية.

وقال في هذا الصدد: «كنت أتناول الغذاء مع جوردان أيو قبل المباراة أمام نوتنغهام فوريست عندما أراني فيديو لإحدى المباريات السابقة لي مع شاتورو».

وتابع: «في تلك الفترة، كنا ملزمين بوضع القميص داخل السروال باعتبار أن لوائح اللعبة لم تكن تسمح بعكس ذلك، بهدف مساعدة الحكام على اتخاذ القرارات السليمة في حالات الالتحام بين اللاعبين».

وواصل: «في إطار المزاح، قررت خوض المواجهة أمام نوتنغهام فورست بقميص داخل السروال وهو ما أثار موجة سخرية من قبل زملائي».

وأتم: «تألقت بشكل لافت في المباراة لأصبح بعدها متمسكا بهذه العادة الغريبة».

شارك جون فيليب ماتيتا في 48 مباراة خلال الموسم الحالي ضمن مختلف المسابقات، أسهم خلالها في 17 هدفا ما بين صناعة وتسجيل.

وأحرز ماتيتا في هذا الصدد 11 هدفا ضمن الدوري الإنجليزي، كما سجل هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة من 13 مباراة خاضها دوري المؤتمر الأوروبي.

وقاد كريستال بالاس للتتويج بدرع المجتمع الإنجليزي 2025 بعد تسجيله هدفا خلال المواجهة أمام ليفربول.

ومع منتخب فرنسا، خاض 4 مباريات سجل فيها هدفين، تباعا أمام أيسلندا وأذربيجان ضمن تصفيات كأس العالم 2026.