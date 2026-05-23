وزير الأشغال: تقنيات حديثة لرصد مخالفات الحمولات المحورية على الطرق

خبرني - أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، ضرورة تشديد الرقابة على الشاحنات فيما يتعلق بالالتزام بالحمولات المحورية على طرق المملكة، لما لهذه المخالفات من آثار سلبية كبيرة على البنية التحتية وشبكة الطرق.

وشدد أبو السمن، خلال تفقده محطة توزين الشاحنات في منطقة القطرانة، على أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة وكلفاً مرتفعة لتنفيذ أعمال صيانة الطرق الخارجية والحفاظ عليها وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية، الأمر الذي يستدعي تكاتف جهود جميع الجهات المعنية للحفاظ على هذه الطرق باعتبارها ملكية عامة تخدم المواطنين والزائرين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وثمّن الوزير تعاون الشركاء في مديرية الأمن العام، لا سيما مرتبات إدارة السير والدوريات الخارجية، في دعم جهود الوزارة الرامية إلى الحد من مخالفات الحمولات المحورية والحفاظ على سلامة الطرق.

وأشار أبو السمن إلى أن الوزارة تتجه نحو تطبيق أحدث التقنيات الخاصة بتوزين الشاحنات ورصد مخالفات الحمولات المحورية، إلى جانب معالجة الثغرات المرتبطة بتطبيق نظام الأبعاد القصوى والأوزان الإجمالية وقوة المحرك للمركبات.

وكشف عن توجه الوزارة لاستخدام تقنية التوزين أثناء الحركة، والتي تتيح رصد مخالفات الحمولات المحورية دون الحاجة إلى توقف الشاحنات، من خلال أنظمة حديثة يتم تركيبها على الطرق لرصد المخالفات بشكل آلي أثناء سير المركبات، إضافة إلى تحديث الأنظمة المستخدمة داخل محطات التوزين.

وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من الآثار السلبية الناجمة عن الحمولات الزائدة، والتي تسهم في تقليل العمر الافتراضي لرصفات الطرق وإلحاق الأضرار بالبنية التحتية، بما ينعكس سلباً على كفاءة شبكة الطرق وسلامة مستخدميها.