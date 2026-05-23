السبت: 23 أيار 2026
أمير قطر وترمب يبحثان التهدئة الإقليمية

  • 14:54
خبرني - أجرى  الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، اتصالا هاتفيا، مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات في المنطقة، لا سيما المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة وخفض التصعيد، وفي مقدمتها دعم الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان، بما يجنب المنطقة مزيداً من التوتر ويصون السلم والأمن الدوليين.

وتناول الاتصال أهمية مواصلة مسارات الحوار لمعالجة القضايا الراهنة، وصون أمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات الاستراتيجية، وضمان انسيابية سلاسل الإمداد والطاقة العالمية.

وأكّد آل ثاني، موقف دولة قطر الثابت الداعي إلى تغليب الحلول السلمية، ودعم جميع المبادرات الرامية إلى احتواء الأزمة عبر الحوار والدبلوماسية، بما يعزز الاستقرار ويخدم مصالح شعوب المنطقة والعالم.

عدد الحجاج يتجاوز الموسم الماضي والمناسك تبدأ الاثنين
  • 2026-05-23 14:52
  • 2026-05-23 14:52
نائب وزير الخارجية اليمني: الخلافات مع الإمارات (مؤقتة)
  • 2026-05-23 10:09
  • 2026-05-23 10:09
(بلومبرغ): الخطوط القطرية تلغي مكافآت الموظفين
  • 2026-05-23 10:01
  • 2026-05-23 10:01
وكالات التصنيف تبقي الخليج مستقرا رغم الحرب وأزمة هرمز
  • 2026-05-23 03:32
  • 2026-05-23 03:32
إنييستا يستهل مشوراه التدريبي من الملاعب الخليجية
  • 2026-05-23 00:34
  • 2026-05-23 00:34
السعودية تعلن استقبال أكثر من 1.5 مليون حاج حتى الجمعة
  • 2026-05-22 17:42
  • 2026-05-22 17:42