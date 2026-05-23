ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72.783

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72783

خبرني - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,783 شهيدا، و 172,779 مصابين، منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة، إنّ مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 الماضية 8 شهداء أحدهم شهيد انتشل جثمانه، و29 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 890، وإجمالي الإصابات إلى 2,677، فيما جرى انتشال 777 جثمانا.

وأوضحت، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

