مطاردة وضرب بـ(الشاكوش).. اعتداء مروع على عائلة في إربد وطفل بحالة خطرة

خبرني - عبدالله مرقة

تعرضت عائلة لاعتداء عنيف من قبل مجموعة من الشبان في لواء بني كنانة بمحافظة إربد، أثناء خروجها للتنزه وقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وفق ما أفاد به أحد أقارب العائلة لـ"خبرني".

وفي تفاصيل الحادثة كما رواها أحد أقرباء العائلة لـ"خبرني"، أن العائلة كانت متواجدة في إحدى المناطق السياحية بلواء بني كنانة، قبل أن يتعرض طفلان من أفرادها لمضايقات واعتداء من مجموعة شبان، تخلله تهديد بإحضار أشخاص آخرين والاعتداء على العائلة.

وأضاف أن العائلة قررت مغادرة المكان بعد سماع التهديدات، إلا أن عدة مركبات تقل عددا من الشبان لاحقتهم على الطريق، ما دفعهم إلى التواصل مع الأجهزة الأمنية، التي طلبت منهم مواصلة السير وعدم التوقف لحين وصول الدوريات الأمنية.

وبحسب الرواية، تمكن المعتدون من اعتراض إحدى مركبات العائلة التي كان يستقلها كبار في السن، فيما حاول أحد أفراد العائلة الفرار بمركبته التي كانت تقل نساء وأطفالا، إلا أن المعتدين لحقوا به وقاموا بالاعتداء عليه بواسطة أداة حديدية، ما أدى إلى إصابته بكسور في الجمجمة وفقدانه الوعي.

كما تعرض طفل لاعتداء تسبب له بإصابات خطيرة، شملت جروحا قطعية وكسورا في الرأس واليد والرقبة، إضافة إلى إصابة في الدماغ، فيما أفاد المصدر لـ"خبرني" بأن فتاة من العائلة تعرضت أيضا للاعتداء بعد سحبها من المركبة وإلقائها أرضا.

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية وصلت إلى الموقع ونقلت المصابين إلى المستشفى، فيما تم نقل بعض أفراد العائلة بواسطة مركبات الشرطة.

وبين أن المعتدين عمدوا إلى تكسير عدد من كاميرات المراقبة على طول الطريق، في محاولة لإخفاء هوياتهم ومنع تتبعهم.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 5 أشخاص يشتبه بتورطهم في الاعتداء، فيما لا تزال التحقيقات جارية.