*
السبت: 23 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

حسّان يوجّه بتطوير شامل لمتنزه الأمير الحسين في البحر الميت

  • 23 أيار 2026
  • 14:12
حسّان يوجّه بتطوير شامل لمتنزه الأمير الحسين في البحر الميت

خبرني - وجه رئيس الوزراء، جعفر حسَّان، السبت، بتنفيذ تطوير وتحديث شامل لمتنزه الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني في البحر الميت الذي تمَّ افتتاحه عام 2017 وخصَّص للمتنزهين، والذي يضمُّ مرافق وجلسات عائليَّة، وأماكن للعب الأطفال، وملاعب رياضيَّة، ومسارا للدرَّاجات الهوائيَّة، ومواقف للمركبات، وأماكن مخصَّصة للشِّواء؛ ليشكِّل خياراً إضافية للسياحة الداخليَّة يتكامل مع "الكورنيش" والشاطئ السِّياحي والمسارات المخصَّصة للمشي والدرَّاجات الهوائيَّة.

وشهدت المشاريع التي تمَّ افتتاحها اليوم في البحر الميِّت زيارات متابعة متكرِّرة لرئيس الوزراء خلال العام الماضي للاطلاع على سير العمل وتوفير التَّمويل اللازم لإنجازها خدمةً للمواطنين.

وافتتح حسَّان، السبت، بمناسبة عيد الاستقلال الثَّمانين للمملكة، "كورنيش" البحر الميِّت الذي يمتدّ على مساحة تقارب 600 دونم، ضمن مشاريع عدَّة للتنزُّه والترَّفيه توفِّر خيارات واسعة وبدائل للسِّياحة الدَّاخليَّة لخدمة المواطنين في منطقة البحر الميِّت ضمن أعلى المواصفات.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

حسان يفتتح شاطئ البحر الميت السياحي بعد إغلاقه لأكثر من 7 سنوات
حسان يفتتح شاطئ البحر الميت السياحي بعد إغلاقه لأكثر من 7 سنوات
  • 2026-05-23 13:16
حسان يفتتح كورنيش البحر الميت
حسان يفتتح كورنيش البحر الميت
  • 2026-05-23 12:46
وزارة المياه تنفي صحة معلومات متداولة عن مكافآت
وزارة المياه تنفي صحة معلومات متداولة عن مكافآت
  • 2026-05-23 11:20
إسرائيل تعلن إحباط تهريب أسلحة عبر طائرة مسيّرة قادمة من الأردن
إسرائيل تعلن إحباط تهريب أسلحة عبر طائرة مسيّرة قادمة من الأردن
  • 2026-05-23 10:48
الصفدي ونظيره القطري يبحثان الأوضاع الإقليمية
الصفدي ونظيره القطري يبحثان الأوضاع الإقليمية
  • 2026-05-23 10:43
أكثر من 155 ألف زائر للبترا خلال 4 شهور
أكثر من 155 ألف زائر للبترا خلال 4 شهور
  • 2026-05-23 09:20