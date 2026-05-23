حسّان يوجّه بتطوير شامل لمتنزه الأمير الحسين في البحر الميت

خبرني - وجه رئيس الوزراء، جعفر حسَّان، السبت، بتنفيذ تطوير وتحديث شامل لمتنزه الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني في البحر الميت الذي تمَّ افتتاحه عام 2017 وخصَّص للمتنزهين، والذي يضمُّ مرافق وجلسات عائليَّة، وأماكن للعب الأطفال، وملاعب رياضيَّة، ومسارا للدرَّاجات الهوائيَّة، ومواقف للمركبات، وأماكن مخصَّصة للشِّواء؛ ليشكِّل خياراً إضافية للسياحة الداخليَّة يتكامل مع "الكورنيش" والشاطئ السِّياحي والمسارات المخصَّصة للمشي والدرَّاجات الهوائيَّة.

وشهدت المشاريع التي تمَّ افتتاحها اليوم في البحر الميِّت زيارات متابعة متكرِّرة لرئيس الوزراء خلال العام الماضي للاطلاع على سير العمل وتوفير التَّمويل اللازم لإنجازها خدمةً للمواطنين.

وافتتح حسَّان، السبت، بمناسبة عيد الاستقلال الثَّمانين للمملكة، "كورنيش" البحر الميِّت الذي يمتدّ على مساحة تقارب 600 دونم، ضمن مشاريع عدَّة للتنزُّه والترَّفيه توفِّر خيارات واسعة وبدائل للسِّياحة الدَّاخليَّة لخدمة المواطنين في منطقة البحر الميِّت ضمن أعلى المواصفات.