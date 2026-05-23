افتتاح عيادة الدكتور لؤي أسعد لجراحة الدماغ والأعصاب في المستشفى الاستشاري

خبرني - افتُتحت، السبت الماضي، عيادة الدكتور لؤي أسعد، استشاري جراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري، في مبنى العيادات الخارجية (4) في المستشفى الاستشاري.

وأكد الدكتور لؤي أسعد، خلال حفل الافتتاح، أهمية المتابعة الطبية وتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية وخدمة المرضى وفق أفضل معايير الجودة والتميّز، مشيراً إلى أنه يضع خبراته في خدمة الفريق الطبي في المستشفى لتحقيق أفضل النتائج للمرضى، باستخدام أحدث الأجهزة الطبية المتوفرة لهذا الاختصاص الدقيق.

ويتمتع الدكتور أسعد بخبرة متميزة في الاختصاصات الدقيقة في جراحة الدماغ والأعصاب، ومنها جراحة أورام قاعدة الجمجمة وجراحة العمود الفقري، إضافة إلى خبرة عملية بعد الاختصاص تمتد لأكثر من 17 عاماً في ألمانيا وبريطانيا، عمل خلالها في عدد من أبرز المستشفيات، بينها مستشفى فيكتوريا الملكي ومستشفى جامعة أكسفورد.

كما يحمل الدكتور أسعد البورد الألماني في جراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري منذ عام 2014، من المركز العالمي لجراحة الدماغ والأعصاب في هانوفر الألمانية، حيث أكمل اختصاصه الدقيق بإشراف مباشر من رئيس الاتحاد العالمي لجراحي الدماغ والأعصاب، نظراً لتميّزه ومثابرته.

وتقع العيادة في المستشفى الاستشاري – مبنى العيادات الخارجية (4)، الطابق الخامس.

وللاستفسار وحجز المواعيد: 00962781172727.