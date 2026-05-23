حسان يفتتح شاطئ البحر الميت السياحي بعد إغلاقه لأكثر من 7 سنوات

خبرني - افتتح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم السبت، شاطئ البحر الميِّت السِّياحي الذي يبعد 7 كم عن "الكورنيش".

ويمتدّ الشاطئ على مساحة تقارب 240 دونماً ويضمّ شاطئاً رمليَّاً و4 مسابح، ومطاعم ومرافق خدميَّة، ومحال توفِّر احتياجات الزوَّار والمتنزِّهين، ومواقف للسيَّارات تتسَّع لأكثر من 650 مركبة.

وتم استكمال تطوير الشَّاطئ السِّياحي بشكل شامل وافتتاحه أمام المواطنين والمتنزِّهين بعد إغلاقه لأكثر من سبع سنوات، ويبلغ متوسِّط عدد مرتاديه شهرياً قُرابة 35 ألف زائر، ما يعكس حجم الإقبال والأثر الإيجابي لأعمال التطوير والتَّحديث.

حسّان يوجّه بتطوير شامل لمتنزه الأمير الحسين في البحر الميت
حسان يفتتح كورنيش البحر الميت
وزارة المياه تنفي صحة معلومات متداولة عن مكافآت
إسرائيل تعلن إحباط تهريب أسلحة عبر طائرة مسيّرة قادمة من الأردن
الصفدي ونظيره القطري يبحثان الأوضاع الإقليمية
أكثر من 155 ألف زائر للبترا خلال 4 شهور
