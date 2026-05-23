*
السبت: 23 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

حسان يفتتح كورنيش البحر الميت

  • 23 أيار 2026
  • 12:46
حسان يفتتح كورنيش البحر الميت

خبرني - افتتح رئيس الوزراء جعفر حسَّان، السبت، بمناسبة عيد الاستقلال الثَّمانين للمملكة، "كورنيش" البحر الميِّت الذي يمتدّ على مساحة تقارب 600 دونم، ضمن عدَّة مشاريع للتنزُّه والترَّفيه توفِّر خيارات واسعة وبدائل للسِّياحة الدَّاخليَّة لخدمة المواطنين في منطقة البحر الميِّت ضمن أعلى المواصفات.

ويضم "كورنيش" البحر الميِّت ممشى بطول 1.2 كيلو متراً، ومساراً للدَّراجات الهوائيَّة، وجلسات للعائلات، ومناطق مخصَّصة للأنشطة الرِّياضية والترفيهيَّة، وملاعب للأطفال، ومسرحاً خارجياً يتسع لقُرابة 2500 شخص لإقامة الفعاليات الفنيَّة والثقافيَّة، ومساحات خضراء، ومرافق خدميَّة، ومواقف للسيَّارات تتَّسع لأكثر من 1200 سيَّارة.

ووجه رئيس الوزراء باستكمال إنشاء ملاعب للرِّياضات المختلفة في "كورنيش" البحر الميِّت، إلى جانب الملاعب الأخرى التي تمَّ إنشاؤها، وافتتاحها أمام المواطنين خلال فصل الصيف.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

حسّان يوجّه بتطوير شامل لمتنزه الأمير الحسين في البحر الميت
حسّان يوجّه بتطوير شامل لمتنزه الأمير الحسين في البحر الميت
  • 2026-05-23 14:12
حسان يفتتح شاطئ البحر الميت السياحي بعد إغلاقه لأكثر من 7 سنوات
حسان يفتتح شاطئ البحر الميت السياحي بعد إغلاقه لأكثر من 7 سنوات
  • 2026-05-23 13:16
وزارة المياه تنفي صحة معلومات متداولة عن مكافآت
وزارة المياه تنفي صحة معلومات متداولة عن مكافآت
  • 2026-05-23 11:20
إسرائيل تعلن إحباط تهريب أسلحة عبر طائرة مسيّرة قادمة من الأردن
إسرائيل تعلن إحباط تهريب أسلحة عبر طائرة مسيّرة قادمة من الأردن
  • 2026-05-23 10:48
الصفدي ونظيره القطري يبحثان الأوضاع الإقليمية
الصفدي ونظيره القطري يبحثان الأوضاع الإقليمية
  • 2026-05-23 10:43
أكثر من 155 ألف زائر للبترا خلال 4 شهور
أكثر من 155 ألف زائر للبترا خلال 4 شهور
  • 2026-05-23 09:20