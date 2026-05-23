السبت: 23 أيار 2026
  • 23 أيار 2026
  • 12:44
بهدية سعودية موسى التعمري يضمن المشاركة في الدوري الأوروبي

خبرني - ضمن الأردني موسى التعمري المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي موسم 2026-27، وذلك بعد احتلال فريقه رين المركز السادس، وتتويج وصيف الدوري لانس بلقب كأس فرنسا على حساب البطل نادي نيس.

ولن تكون هذه المشاركة الأولى لموسى التعمري في الدوري الأوروبي، حيث سبق له المشاركة فيه مع فريقه أبويل القبرصي في موسم 2019-2020.
وبعد أن أسدل الستار على الموسوم مع رين، انضم نجم النشامى إلى تدريبات منتخب الأردن المقامة في العاصمة عمان، وذلك في إطار الاستعدادات الأخيرة التي تسبق المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.
وكان التعمري أول الواصلين من المحترفين في الخارج بتدريبات منتخب الأردن، في وقت كان يستقبل به أخباراً سعيدة بتأهل فريقه ستاد رين إلى الدوري الأوروبي.
هدية سعود عبد الحميد للأردني موسى التعمري
استقر ستاد رين في المركز السادس على سلم ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 59 نقطة، وتنص لوائح الاتحاد الأوروبي والفرنسي على تأهل سادس الدوري إلى مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، لكن الفريق تلقى هدية من نادي لانس ونجمه السعودي سعود عبد الحميد، حيث هزم نيس في نهائي كأس فرنسا وحرمه من المشاركة المباشرة في الدوري الأوروبي.
وكان نادي لانس قد حسم تأهله إلى دوري أبطال أوروبا، بعد أن حل وصيفاً في الدوري الفرنسي، ومع تتويجه بكأس فرنسا، حيث فاز على نيس بنتيجة 3-1، كانت بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي تذهب تلقائياً لفريق ستاد رين، باعتباره صاحب المركز السادس في الدوري الفرنسي.
وكان موسى التعمري قد لعب دوراً مهماً في احتلال فريق ستاد رين للمركز السادس في الدوري الفرنسي، حيث مثله بـ 31 مباراة، وهو كان بمثابة الموسم الاستثنائي بمسيرته من حيث الألق وتسجيل الأرقام.
ولم يغب التعمري خلال الدوري الفرنسي سوى عن 3 مواجهات، وكان يتحصل بالعادة على تقييم مميز في معظم المباريات سواء لتسجيله الأهداف أو صناعته لها، حيث سجل 6 أهداف، وكان له 6 تمريرات حاسمة.
ولعل البصمة التي ستبقى راسخة في أذهان عشاق الدوري الفرنسي، الهدف الأسطوري الذي أحرزه موسى التعمري لفريق ستاد رين بمرمى ليون ضمن الجولة الـ 32، حيث جاء على طريقة النجم الأسطوري ماركو فان باستين، حيث سلطت العديد من وسائل الإعلام المختلفة في العالم الأضواء على هذا الهدف الذي رشح ليكون الأجمل في الموسم.

